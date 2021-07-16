Advertisements

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 16-7-2021

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:42 ص
بوابة الفجر
Advertisements
شهدت الأسواق ارتفاع موسمي في أسعار الفاكهة الطازجة واستقرت أسعار الخضراوات ، وسجلت أسعار كيلو"الليمون" تراجعا ملحوظا بنحو ٣٣% ليبلغ ٢٠ جنيها مقابل ٣٠ جنيها، كما شهدت أسعار الطماطم المتوسطة" تراجعا بنحو١٧% لتسجل خلال شهر يونيو الماضي نحو ٢،٥  جنيه للكيلو مقارنة  بنحو ٣ جنيهات، كما تراجعت أسعار كيلو"البصل الأبيض الذهبي" بنحو ١٤ % مسجلة ٣ جنيهات مقابل ٣،٥ جنيه للكيلو في نفس الشهر من العام الماضي، كما تراجع سعر كيلو"الفلفل الأخضر" بنحو ٨ % مسجلا ٦ جنيهات مقابل ٦،٥ جنيه.

واستقر سعر كيلو "الفاصوليا " عند مستوى ٨ جنيهات ، كما استقر سعر الكيلو "الباذنجان الأ سود الرومي" عند مستوى ٥ جنيهات، وسعر كيلو "الجزر" عند ٥ جنيهات ،وكيلو"التفاح الأصفر"  المستورد عند ٢٥ جنيها
فيما ارتفع سعر كيلو"الثوم البلدي القديم" بنحو ٢٥  % مسجلا ١٥ جنيها مقارنة بنحو ١٢ جنيها في يونيو ٢٠٢٠ ،  جنيه للكيلو مقابل ٣،٥ جنيه، كما شهدت أسعار كيلو"الخيار" زيادة بنحو ٣٠ % ليسجل سعر الكيلو ٦،٥ جنيه مقابل ٥ جنيهات .

أسعار الفاكهة في مصر 

سعر البرتقال صيفي من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر اليوسفي من 4: 8 جنيهات للكيلو

سعر جريب فروت من 7: 10 جنيهات للكيلو

سعر الليمون بلدي 6: 16 جنيها للكيلو

سعر الليمون اضاليا 6 جنيهات للكيلو

سعر العنب البناتى الأصفر من 12.5: 22.5 جنيه للكيلو

سعر العنب البناتى الأحمر من 12.5: 22.5 جنيه للكيلو

سعر التفاح المصرى «البلدى» من 9 إلى 15 جنيها للكيلو

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17: 23 جنيها للكيلو

سعر التفاح جولدن من 19: 21 جنيها للكيلو

سعر التفاح سوري لبناني من 19: 23 جنيها للكيلو

سعر الجوافة من 4: 7 جنيهات للكيلو

سعر الفراولة من 4: 7 جنيهات للكيلو

سعر الكنتالوب من 2.5: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الشمام من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو

سعر البطيخ 1 (8 :10 كجم) من 32: 40 جنيها للواحدة

سعر البطيخ 2 (6 :8 كجم) من 21: 28 جنيها للواحدة

سعر البطيخ 3 (4 :6 كجم) من 12: 18 جنيها للواحدة

سعر الخوخ البلدي عرايشى من 6: 9 جنيهات للكيلو

سعر البرقوق الياباني من 10 إلى 15 جنيها للكيلو

سعر البرقوق السكرى من 15 إلى 20 جنيها للكيلو

سعر البرقوق الانجليزى 10 جنيهات للكيلو

سعر البشملة 15 جنيها للكيلو

سعر المشمش عمار من 12 إلى 18 جنيها للكيلو

سعر المشمش السويسى من 8 إلى 12 جنيها للكيلو

سعر المشمش الفيومى من 8 إلى 12 جنيها للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيها للكيلو

سعر الأناناس 35 جنيها للكيلو

سعر الكيوي 26 جنيها للكيلو

سعر الأفوكادو من 30 إلى 40 جنيها للكيلو

سعر الموز المغربي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

سعر الموز البلدي من 5: 7 جنيهات للكيلو

سعر الموز البيكو من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو

سعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيها للكيلو

أخبار تهمك

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن آخر تطورات تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ ساعة و نصف

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 11 ساعة

بسمة وهبة عن رسالة معز مسعود لحلا شيحة: "هما مالهمش بيت يتكلموا فيه!"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يفكر في الاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يرفض التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 11 ساعة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 16 ساعة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:33 ص

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

10:15 م

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس