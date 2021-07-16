روسيا تخصص 3.7 مليار روبل لإنتاج تلسكوب فضائي مماثل لـ "هابل"

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خصصت روسيا مبلغ 3.7 مليار روبل لإنتاج تلسكوب فضائي يعمل بالأشعة فوق البنفسجية Spectr-UF لغاية عام 2025.









ويشير موقع المشتريات الحكومية، إلى أن مؤسسة "روس كوسموس" وقعت مع شركة لافوتشكين الانتاجية العلمية، على عقد قيمته 3.68 مليار روبل لـ "إعداد تصميم عملي للأجزاء الأساسية لمجمع فضائي بما فيها الأجزاء الرئيسية لتلسكوب فضائي والأجهزة العلمية خلال أعوام 2021-2025".









ويذكر أن روسيا خصصت في عام 2016 مبلغ 2.9 مليار روبل لإنتاج تلسكوب Spectr-UF الفضائي، المخصص لرصد وتسجيل ما يجري في منطقة الطيف فوق البنفسجي، الذي يتعذر على التلسكوبات الأرضية رصدها. وهذا التلسكوب سيكون مماثلا لتلسكوب "هابل" الأمريكي. وسوف يساعد العلماء على دراسة العمليات الفيزيائية التي جرت في بداية نشوء الكون، ونشوء النجوم وتطور المجرات وعمليات سقوط المواد في الثقوب السوداء والغلاف الجوي للكواكب، والكواكب الخارجية والمذنبات.





وسيجهز التلسكوب بمرآة قطرها 1.7 متر ومرسام الطيف (الاسبكتروغراف) وهو جهاز تحليل للطيف وكاميرا تصوير فائقة الدقة في نطاق الأشعة فوق البنفسجية.





وتساهم إسبانيا في إنتاج هذا التلسكوب بجهاز استقبال الأشعة فوق البنفسجية البعيدة ومجموعة مرشحات لوحدة الكاميرات وإنشاء مجمع أرضي مشترك. كما يمكن أن تساهم اليابان بصنع مطياف للأشعة فوق البنفسجية لمراقبة الكواكب الخارجية.



