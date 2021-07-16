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وزير الأوقاف يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد.. صور

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:07 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
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استقبل المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك لتقديم التهانى له بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة.

وقد رافق وزير الأوقاف الشيخ جابر طايع يوسف، وكيل أول الوزارة، رئيس القطاع الديني، وقد أشاد وزير الأوقاف بمستشارى قضايا الدولة وجهودهم المتميزة فى الحفاظ على أموال الوقف و، أن الهيئة، تعد أحد أجنحة الدولة القضائية،و من أهم دعائم مكافحة الفساد التي تعمل الدولة المصرية علي التخلص من بقاياه.

وحضر اللقاء المستشار محمد بكر رئيس قطاع الاقسام القضائية، والمستشار سيد سليمان عشرى رئيس قطاع القضاء الأدارى، والمستشار خالد زين الدين رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة، والمستشار وحيد عوض رئيس المكتب الفنى، والمستشار رأفت شريف الأمين العام، والمستشار كرم حجازى رئيس قسم وزارة الاوقاف، والمستشار على ميدان رئيس قسم التنظيم والادارة، والمستشار إيهاب عبدالظاهر الامين العام المساعد، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد، والمستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد.
وزير الأوقاف يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد.. صور
وزير الأوقاف يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد.. صور
وزير الأوقاف يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد.. صور
وزير الأوقاف يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد.. صور
وزير الأوقاف يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد.. صور
وزير الأوقاف يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد.. صور

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