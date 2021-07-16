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هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:12 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
شريف بدر
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أعلنت رئاسة مجلس الوزارء على تعديل في أيام أجازة عيد الأضحي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السياسي، لتبدء من يوم السبت بدلاً من القرار السابق أن تبدأ الإثنين.

وأصدر البنك المركزي المصري بيان لتوضيح مواعيد الأجازة فى القطاع المصرفي ليعلن إستمرار العمل بالقرار القديم على تعمل البنوك يوم الأحد المقبل وتتعطل بداية من يوم الإثنين.

وقال البنك المركزي: "بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٢ هــ ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢١ ولمدة ٤ أيام، على أن يكون يوم الأحد الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢١ يوم عمل بالبنوك، وبذلك تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢١ ، ويستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢١".


وبناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فقد تقرر أن تكون  إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو،  وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

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