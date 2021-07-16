طارق الشناوي يكتب :الفيلم المصري يحقق فوزًا تاريخيًا.. (ريش) امرأة تكافح على الأرض.. وشريط سينمائى يحلق في السماء!



السينما غيرت من أسلوب الحكى في الصوت والصورة، وأغلبنا لا يجيد قراءة سوى الأبجدية القديمة.



عمر الزهيرى هو آخر عنقود الموهوبين العصريين، سبق أن شاهدت له فى (كان) أيضا وأشدت به قبل نحو سبع سنوات فيلمه القصير (ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375)، اقتبس عمر الفكرة من قصة قصيرة لتشيكوف (موت موظف) وتقدم به ضمن قسم أفلام معهد السينما، كما أننى شاهدت قبلها أول أفلامه تنفس فى مهرجان (دبي).



المخرج يملك روح المغامرة، أفلامه تشى بمذاق السخرية اللاذعة، وجاء (ريش) وهو يكسر تماما الخط الفاصل بين الواقعية والواقع، بات الواقع هو المسيطر، نجح المخرج فى أن يحيل العادى والمتعارف عليه إلى إبداع، لا يوجد ممثلون محترفون، أغلبهم يقفون أمام الكاميرا لأول مرة، الحركة والأداء طبيعيان، نسى الجميع أن هناك كاميرا، المخرج شارك مع أحمد عامر كتابة السيناريو، الفيلم يحمل تعاطفا مع الفقراء لأنهم يكافحون من أجل الحياة، وتستوقفنا المرأة وهى تناضل عندما تتحمل المسؤولية، كثيرا ما جاء التكوين الدرامى فى المشاهد الخارجية بالشارع والكاميرا من أعلى ليزداد إحساسنا بالتعاطف مع تلك الأسرة.







فى يوم عيد ميلاد الطفل الرابع بقروش الرجل القليلة يقيم حفلا، ويقدم الساحر تلك الفقرة، عندما يضع الزوج فى الصندوق الخشبى، ثم يفتح فيكتشف أنه صار فرخة، بعد ذلك يفتح مجددا الصندوق فلا يجد شيئا.



روح ساخرة بقدر ما هى قاتمة، ما الذى تفعله هذه الأسرة، وما الذى أيضا يمارسه المجتمع فى حق الفقراء؟ تناضل المرأة المهددة فى كل شىء حتى جسدها هناك من يساومها عليه، تكاد أن تطرد من شقتها بأمر الدولة لتأخرهم عن سداد الإيجار، ونرى المشهد المؤثر وهو انتزاع الأثاث، الغسالة نصف اليدوية والتليفزيون المتهالك، ويرفض صاحب المصنع الذى كان الزوج يعمل به أن يمنحها فرصة كسب قوت يومها، لمجرد أنها امرأة وتواصل هى الكفاح، حتى إنها بعد ذلك تعثر على زوجها الذى نكتشف أنه فقد ذاكرته وقواه الجسدية وتبدأ هى أيضا فى علاجه.



الشريط الصوتى برغم قسوة المأساة تلمح فيه موسيقى وأغانى تشع البهجة مثل (دنيا جديدة علينا سعيدة) و(على وش القمر) لفايزة أحمد، وموسيقى محمد سلطان، وتمتزج أيضا العديد من الأغانى والموسيقى المتفائلة لبليغ حمدى ومحمد الموجى وهانى شنودة.



فى الفيلم نرى الفقراء وهم يمتلئون بروح التحدى والرغبة فى الحياة، ونلمح قدرة المخرج فى الحفاظ على تلقائية ممثليه، وفى قيادته للأطفال، وهى مهمة شاقة جدا نجح فى عبورها محققا التعاطف مع تلك الأسرة، حتى عندما تسرق الأم من أجل توفير الطعام لأبنائها لا نفقد الإيمان بموقفها، مبروك لمصر هذا الإنجاز التاريخى، ومبروك للسينما آخر عناقيد المبدعين عمر الزهيرى!!.



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المقال: نقلاً عن (المصري اليوم).

كثيراً ما نهاجم السينما المصرية وننتظر منها أن تقدم ما يليق بنا، تستوقفنا الحكاية ونردد السؤال المخزي الذي يتدثر عنوة بـ(سمعة مصر)، نقصد عادة أننا نسرف في تقديم مشاهد بها التعاطى والفساد والبلطجة والفقر وغيرها، هل السينما أو حتى الفن بوجه عام هو الحكاية، أم ما بعد الحكاية؟، أقصد أسلوب الفنان فى التناول، ماذا تقول ليس هو أبدا المفتاح للقراءة الصحيحة، السحر الفنى كله يكمن في كيف تقول، هذا هو السر وهو ما برع فيه المخرج عمر الزهيري، فاستحق عن جدارة جائزة أفضل فيلم في مسابقة (أسبوع النقاد)، وفى نفس الوقت مرشح للكاميرا دور (الكاميرا الذهبية) التي تعلن نتائجها مساء اليوم.لو أحصينا تواجدنا العالمى، وخاصة فى (كان) فى السنوات الأخيرة، سنجد أن محمد حفظي كمنتج وراء الدفع بأفلام مثل (اشتباك) لمحمد دياب، الذي افتتح به قسم (نظرة ما) عام 2016، بعدها بعامين تعود مصر للمسابقة الرسمية بفيلم (يوم الدين) لأبوبكر شوقي.فى العام الماضى شاركت مصر رسميا فى المهرجان بفيلم (سعاد) لآيتن أمين، الدورة ألغيت بسبب (كورونا)، إلا أننا حصلنا أيضا لأول مرة فى مجال الفيلم القصير على السعفة الذهبية للمخرج سامح علاء، والفيلم يحمل كعادة المخرج أسمين: (16) وهو بمثابة رقم الفيلم في مشواره، بينما اسمه المتداول (أخشى أن أنسى وجهك)، هو بكل المقاييس فوز تاريخى، ولكننا مع الأسف لا نعرف الفرحة، بعد ساعة من حصول الفيلم على السعفة، بدأنا نحاكمه أخلاقيا، حتى من لم ير الفيلم وأغلب المهاجمين لم يشاهدوه، فتحوا النيران بضراوة، فهى أحد معالم سعار التدين الزائف.تحركنا فقط نظرية المؤامرة، السينما فى العالم تقدم لغة سينمائية مختلفة عما توقفنا عنده، لا يدرك أغلب السينمائيين أن ما يقدمونه تجاوزه الزمن، بعد أن تغيرت الأبجدية، ونسأل أين نحن من العالم؟ ولماذا ترفض أفلامنا دوليا؟ بينما لا يقرأ أغلب المبدعين الشفرة الجديدة للغة السينمائية، وعندما نقدم مصر في مسابقة مثل (الأوسكار) يسيطر علينا فى اختياراتنا الحنجوري الزاعق التقليدي.