في هذا الموعد..أكرم حسنى يستكمل تصوير فيلمه "العميل صفر"





وتجسد الفنانة نيللى خلال الأحداث دور راقصة تمتلك كباريه، ويساعدها فى الكباريه الفنان بيومى فؤاد الذي يعمل عطاراً في الصباح، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.













يستعد الفنان أكرم حسني لإستكمال تصوير فيلمه الجديد "العميل صفر" بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك، وهو من فكرته وسيناريو وحوار وائل عبد الله.فيلم "العميل صفر" بطولة نيللي كريم، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب، وكوكبة مميزة من النجوم.