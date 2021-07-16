Advertisements

فرنسا تعلن عقد مؤتمر دولي في 4 أغسطس استجابة لاحتياجات اللبنانيين

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:28 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


أعلنت فرنسا الجمعة، عن عقد مؤتمر دولي جديد في 4 أغسطس للاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني،بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة.

ودعت فرنسا لبنان لإطلاق مشاورات برلمانية فورا لاختيار رئيس وزراء جديد.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية: "علمت فرنسا بقرار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري باعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية، والذي يعود بحسب الخارجية إلى انسداد الأفق الذي مارسته القوى السياسية اللبنانية منذ عدة أشهر، رغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يعيشها لبنان".

وأضافت أن "هناك اليوم حالة طوارئ ضرورية للخروج من هذا التعطيل المنظم وغير المقبول، الذي منع من تشكيل الحكومة اللبنانية، لذلك يجب إعادة إطلاق الاستشارات البرلمانية بشكل سريع من أجل تشكيل حكومة لبنانية".
واعتبرت أن "هذه الحكومة يجب أن تطلق إصلاحات ضرورية للخروج من هذه الأزمة وأيضا التحضير لانتخابات 2022، التي يجب أن تكون شفافة وتحترم الأجندة الموضوعة لها".

وختمت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنه "من أجل الاستجابة لطلبات اللبنانين ستعقد قمة دولية لمساعدة الشعب اللبناني يوم 4 أغسطس القادم بناء على طلب الرئيس ماكرون وبمساعدة الأمم المتحدة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان فرنسا

أخبار تهمك

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 17 ساعة

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن آخر تطورات تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 3 ساعات

بسمة وهبة عن رسالة معز مسعود لحلا شيحة: "هما مالهمش بيت يتكلموا فيه!"

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباريات منتخب مصر في أوليمبياد طوكيو

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 19 ساعة

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 17 ساعة

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

المبعوث الفرنسي يصل إلى بيروت قريبًا

فرنسا تحث لبنان علي سرعة تشكيل الحكومة

خبراء لبنانيون لـ"الفجر": لا فائدة لمؤتمر باريس في حل الأزمة

أسبوع مر على انفجار بيروت.. لماذا لم يهدأ الشعب اللبناني؟

فرنسا: من غير الممكن أن يستمر سياسيو لبنان بتقاعسهم

الرئاسة الفرنسية: لم يفت الأوان لتشكيل حكومة والعمل لمصلحة لبنان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:33 ص

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

09:12 ص

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

10:15 م

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس