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لهو انتهى بـ"رقود في المستشفى".. ملابسات سقوط طفلة بالهرم

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات إصابة طفلة بكسور متفرقة بالجسم؛ إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة الهرم، غرب المحافظة.


تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم إشارة من أحد المستشفيات بوصول طفلة مصابة بكسور إثر سقوط من علو.


التحريات الأولية أشارت إلى أن طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات اختل توازنها أثناء لهوها وسقطت من شرفة الشقة، وتخضع للعلاج اللازم، داخل المستشفى.


وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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