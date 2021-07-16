في هذا الموعد..محمود حافظ ينتهي من تصوير مشاهده في فيلم "200 جنيه"





فيلم "200 جنيه" بطولة إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، دينا فؤاد، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدني، محمود حافظ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.





فى سياق آخر، تعاقد الفنان محمود حافظ على المشاركة في فيلم "إكس" مع أحمد حلمى، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.







يواصل الفنان محمود حافظ تصوير مشاهده في فيلم "200 جنيه "، حيث يتبقى له يومان وينتهي تماماً من التصوير والفيلم من إخراج محمد أمين.