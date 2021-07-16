الزمالك يقترب من تجديد عقد نجم الفريق.. طالع التفاصيل

حسم مسئولو نادى الزمالك اتفاقهم مع نجم الفريق أشرف بن شرقى، لتجديد تعاقده مع الفريق، خصوصا أن عقده ينتهى فى الميركاتو الشتوى المقبل.









وأكدت مصادر مسئول داخل القلعة البيضاء أن هناك اتفاقا بين إدارة الزمالك وأشرف بن شرقى على التجديد مقابل حصوله على 2 مليون دولار فى الموسم الواحد بالإضافة إلى قيامه بحملة إعلانية.









وأوضح المصدر أيضا اتفاق مبدئى من أجل التوقيع لمدة 3 سنوات مع نادى الزمالك، فى ظل تمسك جهاز الكرة باستمراره ورفض رحيله.









ويسعى مجلس الزمالك للحفاظ على نقاط القوة الضاربة فى صفوف الفريق، للاستمرار فى المنافسة على البطولات