Advertisements

الزمالك يقترب من تجديد عقد نجم الفريق.. طالع التفاصيل

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
حسم مسئولو نادى الزمالك اتفاقهم مع نجم الفريق أشرف بن شرقى، لتجديد تعاقده مع الفريق، خصوصا أن عقده ينتهى فى الميركاتو الشتوى المقبل.


وأكدت مصادر مسئول داخل القلعة البيضاء أن هناك اتفاقا بين إدارة الزمالك وأشرف بن شرقى على التجديد مقابل حصوله على 2 مليون دولار فى الموسم الواحد بالإضافة إلى قيامه بحملة إعلانية.


وأوضح المصدر أيضا اتفاق مبدئى من أجل التوقيع لمدة 3 سنوات مع نادى الزمالك، فى ظل تمسك جهاز الكرة باستمراره ورفض رحيله.


ويسعى مجلس الزمالك للحفاظ على نقاط القوة الضاربة فى صفوف الفريق، للاستمرار فى المنافسة على البطولات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تجديد عقد نجم الفريق الزمالك هذا الموسم الزمالك حتى نهاية الدوري الزمالك

أخبار تهمك

الكشف عن آخر تطورات تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 3 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

بسمة وهبة عن رسالة معز مسعود لحلا شيحة: "هما مالهمش بيت يتكلموا فيه!"

منذ حوالي 4 ساعات

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباريات منتخب مصر في أوليمبياد طوكيو

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 12 ساعة

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

منذ ساعة و 15 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

العكايشي يمضي عقدا مبدئيا مع الإتفاق السعودي

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة برتغالية خلال ساعات

الزمالك يبدأ خطوته الأولى لخطف نجم الإسماعيلي من الأهلي

حازم إمام يوقع للزمالك على عقود التجديد خلال ساعات

الزمالك يسعي للحفاظ على نجم الفريق

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:33 ص

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

09:12 ص

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

10:15 م

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس