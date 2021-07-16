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"عبدالعاطي" يستعرض موقف مفاوضات سد النضة مع رئيس وزراء الكونغو

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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استعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا حرص مصر على إستكمال المفاوضات للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد عبد العاطي مع مايكل لوكوند رئيس الوزراء بدولة الكونغو الديمقراطية،وذلك في إطار زيارته الرسمية لدولة الكونغو الديمقراطية لإفتتاح مركز التنبؤ بالفياضانات والأمطار.

وأكد "عبدالعاطي" على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، مشيرًا إلى طلب مصر والسودان بمشاركة أطراف دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية تشارك فيها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم منهجية التفاوض بين الدول الثلاث بشكل فعال لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات الى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الاثيوبى.، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر والسودان لن تقبلا بالقرار الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي.

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مفاوضات السد الإثيوبي السد الإثيوبي

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