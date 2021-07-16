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أسعار الذهب اليوم الحمعة 16-7-2021 في مصر بدون مصنعية

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:38 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الحمعة 16 يوليو 2021.

أسعار الذهب اليوم الحمعة 16-7-2021 في مصر بدون مصنعية

أسعار الذهب عيار 24 تسجل 909 إلى 911

أسعار الذهب عيار 22 تسجل 833 إلى 835

أسعار الذهب عيار 21 تسجل 795 إلى 797

أسعار الذهب عيار 18 تسجل 681 إلى 683

أسعار الذهب عيار 14 تسجل 530 إلى 531

أسعار الذهب عيار 12 تسجل 454 إلى 455

أسعار الاونصة تسجل 28,257 إلى 28,328

أسعار الجنيه الذهب تسجل 6,360 إلى 6,376

أسعار الكيلو تسجل 908,571 إلى 910,857

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