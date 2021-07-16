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أسعار الذهب اليوم الحمعة 16-7-2021 في مصر بدون مصنعية
الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:38 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الحمعة 16 يوليو 2021.
أسعار الذهب اليوم الحمعة 16-7-2021 في مصر بدون مصنعية
أسعار الذهب عيار 24 تسجل 909 إلى 911
أسعار الذهب عيار 22 تسجل 833 إلى 835
أسعار الذهب عيار 21 تسجل 795 إلى 797
أسعار الذهب عيار 18 تسجل 681 إلى 683
أسعار الذهب عيار 14 تسجل 530 إلى 531
أسعار الذهب عيار 12 تسجل 454 إلى 455
أسعار الاونصة تسجل 28,257 إلى 28,328
أسعار الجنيه الذهب تسجل 6,360 إلى 6,376
أسعار الكيلو تسجل 908,571 إلى 910,857
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