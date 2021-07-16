



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 في البنوك العاملة في مصر.





سعر الدولار اليوم الجمعة 16-7-2021 في مصر





سعر الدولار في البنك المركزي

15.64 جنيه للشراء .

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.62 جنيه للشراء .

15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك مصر

15.64 جنيه للشراء .

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

15.64 جنيه للشراء .

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء .

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك عودة

. 15.74 جنيه للبيع. 15.64 جنيه للشراء





سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

15.64 جنيه للشراء .

15.74 جنيه للبيع.



