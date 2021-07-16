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سعر الدولار اليوم الجمعة 16-7-2021 في مصر
الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:43 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 في البنوك العاملة في مصر.
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-7-2021 في مصر
سعر الدولار في البنك المركزي
15.64 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
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