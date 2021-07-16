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الليلة..روبي تحيي حفلاً غنائياً بالساحل الشمالي

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد الفنانة روبي، الليلة لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا بالساحل الشمالي، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها خلاله مجموعة من أغانيها المميزة. 

وكانت روبي قد أثارت الجدل مؤخراً بالشروط التي وضعتها لحفلتها، والذي نصت على ارتداء ملابس بيضاء، وحضور الكابلز فقط، وعدم ارتكاب أعمال عنف وشغب، ودخول المحجبات بالتربون، ومنع ارتداء الـ"هوت شورت" أو ملابس رياضية، والحد الأدنى لسن الضيوف لا يقل عن 25 عامًا.

وقد أثارت تلك الشروط غضب جمهورها لاسيما بسبب عدم دخول المحجبات، وارتداء التربون فقط، مما دفع روبي للرد على تلك النقطة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث كتبت:"مساء الخير في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط، المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون على إنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع". 

وتابعت روبي قائلة:"لا يمكن منع أي محجبة من الدخول، ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني.. شكرا". 

وكانت روبي قد انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في مسلسل"شقة 6"، ومن المقرر عرض أولى حلقاته، في منتصف شهر يوليو الجاري، على منصة "شاهد" الإلكترونية، وهو بطولة أحمد حاتم، هاني عادل، شريف سلامة، محمود البزاوي، صلاح عبد الله، وهو من إخراج محمود كامل، وتأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب.

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