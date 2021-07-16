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أسعار اللحوم اليوم الجمعة 16-7-2021 في الأسواق
الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:56 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 16-7-2021 في الأسواق
سعر الكيلو الكندوز اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 بين 130-150 جنيها
أسعار اللحم المفروم اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو
سعر كيلو كباب الحلة اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 بين 130-145 جنيها
أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 130-150 جنيها
أسعار كيلو عرق التربيانكو اليوم الأربعاء 14 8 يوليو 2021 تتراوح بين 140-160 جنيها
أسعار الكبدة الكندوز اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 بين 130-150 جنيها
أسعار الموزة الكندوز اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 130-150 جنيها للكيلو
سعر كيلو السجق البلدى اليوم الأربعاء 14 يوليو بين 120-130 جنيها
أسعار الكلاوي والقلب اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 120-130 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم الضأن اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 بين 130-150 جنيها
سعر الكبدة الضأن اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 130-150 جنيها
سعر اللحوم الجملي اليوم الأربعاء 14 8 يوليو 2021 بين 100-120 جنيها للكيلو
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