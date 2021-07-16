Advertisements

أوبك: السعودية تواصل رفع إنتاجها بزيادة 425 ألف برميل يومياً خلال يونيو

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:57 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements



 واصلت المملكة العربية السعودية زيادة إنتاجها من النفط الخام للشهر الثالث على التوالي خلال شهر يونيو/ حزيران 2021 على أساس شهري.

وكشفت التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي إنتاج النفط الخام السعودي بواقع 425 ألف برميل يومياً خلال شهر يونيو/ حزيران مقارنة مع الشهر السابق، لتستحوذ على 72.5% من الزيادة الناتجة في إجمالي إنتاج أوبك خلال الشهر والبالغة 586 ألف برميل يوميا.

وبلغ إجمالي إنتاج المملكة من الخام 8.906 ملايين برميل يومياً خلال يونيو/ حزيران 2021، مقارنة مع 8.481 مليون برميل يومياً في شهر مايو/ أيار، ومقارنة مع 8.122 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان.

وعلى مستوى إنتاج "أوبك" خلال شهر يونيو/ حزيران 2021، سجل ارتفاعا بواقع 586 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 26.034 مليون برميل يوميا، مقابل 25.448 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار الماضي.

وجاء ارتفاع إنتاج "أوبك" خلال شهر يونيو/ حزيران 2021؛ مع قيام 10 أعضاء بزيادة إنتاجهم بقيادة السعودية، يليها الإمارات بواقع 40 ألف برميل يوميا مسجلة إنتاجا بلغ 2.68 مليون برميل يوميا.

وكانت أنجولا وإيران من بين الدول التي رفعت إنتاجها خلال الشهر الماضي بواقع 36 ألف برميل يوميا و33 ألف برميل يوميا على التوالي، ليصل إنتاج كل منهما إلى 1.115 مليون برميل يوميا و2.470 مليون برميل يوميا على الترتيب.

وفي المقابل، قلصت 3 دول إنتاجها، كان أبرزها العراق بواقع 10 آلاف برميل ليبلغ إنتاجها اليومي 3.938 مليون برميل يوميا، ونيجيريا بـ 8 آلاف برميل ليتقلص إنتاجها إلى 1.399 مليون برميل يوميا، ثم الجابون بانخفاض 7 آلاف برميل يوميا ليبلغ إنتاجها 173 ألف برميل يوميا.

وارتفع إنتاج السعودية من الخام، وفقا لبيانات "أوبك" المعتمدة على الاتصال المباشر مع الدول المصدرة للنفط، بواقع 383 ألف برميل يوميا خلال شهر يونيو/ حزيران 2021 على أساس شهري.

وأبلغت المملكة "أوبك" بأن إنتاجها خلال يونيو/ حزيران الماضي بلغ 8.928 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 8.544 مليون برميل يوميا في شهر مايو/ أيار 2021.

وكشف مصدر في أوبك+، أمس الأربعاء، عن توصل المملكة العربية السعودية والإمارات إلى حل وسط وتسوية بشأن اتفاق أوبك+ لإنتاج النفط.

وأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحية الإماراتية، في وقت لاحق من يوم الأربعاء، إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع أوبك+ بشأن موقفها من تمديد اتفاق إمدادات النفط.

وتم إلغاء اجتماع مجموعة "أوبك+"، في 5 يوليو/ تموز الجاري؛ الخاص بإقرار سياسة جديدة للإمدادات النفطية بالأسواق العالمية، بعد تأجيل لمرتين متتاليتين.

وكان الخلاف بشأن تمديد إدارة الإنتاج في دول المجموعة إلى نهاية العام المقبل، بدلاً من موعد مقرر سابقاً في أبريل/ نيسان 2022.

وطرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خياراً يتمثل في زيادة الإنتاج مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر/ كانون 2022.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اوبك النفط السعودية

أخبار تهمك

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 20 ساعة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 17 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباريات منتخب مصر في أوليمبياد طوكيو

منذ ساعة و نصف

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 12 ساعة

بسمة وهبة عن رسالة معز مسعود لحلا شيحة: "هما مالهمش بيت يتكلموا فيه!"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن آخر تطورات تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 3 ساعات

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

الكويت تخالف الاتجاه العام لمنظمة "أوبك" وترفع الانتاج النفطي في نوفمبر الماضي

392 مليار ريال صادرات النفط السعودية في النصف الأول من 2019

ارتفاع صادرات الخام السعودية إلى 10.237 مليون برميل يومياً في أبريل

واردات الصين من النفط السعودي ترتفع لأعلى مستوى على الإطلاق

ارتفاع واردات الصين من النفط الخام السعودي إلى الضعف خلال مايو الماضي

"أوبك" تخفض صادرات الخام 1.84 مليون برميل في يونيو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:33 ص

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

09:12 ص

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

10:15 م

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس