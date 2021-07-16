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أسعار الأضاحي اليوم الجمعة 16-7-2021
الجمعة 16/يوليو/2021 - 10:08 ص
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استقرت أسعار الأضاحي بالسوق المحلى قبل العيد الأضحى، وسبق أن حدث ارتفاع طفيف في أسعار الأضاحي يتراوح بين 3-5 جنيهات في الكيلو للحوم القائم عن العام الماضي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار الأضاحى
عجول بقرى سعر الكيلو 57-60 جنيها
عجول جاموسي سعر الكيلو 52-54 جنيها
خروف سعر الكيلو 63 - 65 جنيها
جديان سعر الكيلو 68-70 جنيها للكيلو
اللحوم المذبوحة
الكندوز 130 - 150 جنيها للكيلو
الضأن 140-160 جنيها للكيلو
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