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الأهلي يسعى لكتابة مجد جديد أمام كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

الجمعة 16/يوليو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
وكالات
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سيكون الأهلي مطالباً بالبحث عن الأسلوب المناسب، لفك شفرة دفاع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، إذا أراد الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أفريقيا في المغرب.

يمني الأهلي نفسه بتعزيز رقمه القياسي، وحصد اللقب العاشر، لكن من غير المتوقع أن يحدث ذلك بسهولة في ظل اعتماد كايزر تشيفز على الدفاع القوي، وهو الأسلوب الذى عانى أمامه الفريق المصري كثيراً.

وخاض كايزر 14 مباراة في طريقه نحو النهائي الأول في تاريخه بدوري الأبطال، وخرج بشباك نظيفة 11 مرة، منها في مباراتي ذهاب وإياب قبل النهائي أمام الوداد المغربي، رغم التعرض لهجمات لا تتوقف.

ويعتمد مدرب كايزر، ستيوارت باكستر، الذي سبق أن قاد منتخب جنوب أفريقيا للإطاحة بمصر صاحبة الأرض من كأس الأمم الأفريقية، على تكتل الدفاع مع اللجوء إلى هجمات مرتدة سريعة.

وعانى الأهلي أمام الكثير من الفرق الأقل فنياً التي تعتمد على الدفاع، بينما يخرج في المعتاد بانتصارات في المباريات المفتوحة، لذا لم يكن غريباً أن يخفق في هز شباك فرق تصارع الهبوط في الدوري المصري مثل البنك الأهلي، ووادي دجلة، هذا الموسم.

وكان مدرب الأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي شغل منصبه قبل فترة قصيرة من الفوز 2-1 على الزمالك في نهائي النسخة الماضية في نوفمبر (تشرين الثاني)، قد اعتمد على ثلاثة من لاعبي الوسط المدافع في مباراتي الترجي، في ذهاب وإياب نصف النهائي.

ورغم الفوز في المباراتين في تونس والقاهرة، فإنه من المنتظر أن يعود موسيماني إلى أسلوبه التقليدي 4-2-3-1، من أجل السيطرة بشكل أكبر على الكرة في منتصف الملعب، ومحاولة فك شفرة دفاع كايزر.

ولا مجال تقريباً للمفاجآت في تشكيلة الأهلي، حيث سيلعب بالعناصر الثابتة بوجود الحارس محمد الشناوي وأمامه رباعي الدفاع أكرم توفيق، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وعلي معلول.

وسيقود محمد شريف الهجوم، وسيلعب خلفه حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، ويشغل محمد مجدي "قفشة" صاحب هدف الفوز باللقب التاسع، مركز صانع اللعب أمام اثنين من لاعبي الوسط المدافعين.

وسيضمن عمرو السولية دخول التشكيلة، بينما قد يفاضل موسيماني بين حمدي فتحي، والمالي أليو ديانغ، وإن كانت فرصة اللاعب المصري أكبر لأنه يستطيع شغل أكثر من مركز ويجيد التمريرات الطويلة.

وينال الفائز باللقب 2.5 مليون دولار، إلى جانب الحصول على بطاقة تمثيل القارة في كأس العالم للأندية في اليابان.

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الري المصري الاهلي الأهلي ضد كايزر تشيفز

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