



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 16-7-2021





سعر الأسمنت المسلح يسجل 895 جنيها.





سعر أسمنت سيناء يسجل 865 جنيها.





سعر أسمنت السويس يسجل 895 جنيها.





سعر أسمنت حلوان يسجل 900 جنيه.





أسمنت السويدي يسجل 900 جنيه.



