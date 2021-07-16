آرسنال يعلن إعارة نجمه إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي

أعلن آرسنال اليوم الخميس إعارة مدافعه وليام ساليبا للمرة الثالثة بعد تعاقد أولمبيك مرسيليا الفرنسي معه للموسم الجديد 2021-2022.









ولم يلعب ساليبا، الذي تعاقد معه آرسنال في يوليو (تموز) 2019 مقابل نحو 27 مليون جنيه استرليني (37 مليون دولاراً) قادماً من سانت إيتيين، أي مباراة حتى الآن مع الفريق الأول للنادي اللندني.









وكجزء من صفقة انتقاله لآرسنال عودته إلى سانت إيتيين لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بينما قضى ستة شهور على سبيل الإعارة أيضا في نيس الموسم الماضي.









وقال إيدو المدير الفني لآرسنال في بيان "قررنا بعد التشاور مع وليام أنه من الأفضل بالنسبة له مواصلة تطوره بخوض موسم اخر على سبيل الإعارة.









"وليام انضم لنا وعمره 18 عاماً، ولا يزال عمره 20 عاماً، لذلك فهو لا يزال يتطور".



