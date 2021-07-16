Advertisements

آرسنال يعلن إعارة نجمه إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي

الجمعة 16/يوليو/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن آرسنال اليوم الخميس إعارة مدافعه وليام ساليبا للمرة الثالثة بعد تعاقد أولمبيك مرسيليا الفرنسي معه للموسم الجديد 2021-2022.


ولم يلعب ساليبا، الذي تعاقد معه آرسنال في يوليو (تموز) 2019 مقابل نحو 27 مليون جنيه استرليني (37 مليون دولاراً) قادماً من سانت إيتيين، أي مباراة حتى الآن مع الفريق الأول للنادي اللندني.


وكجزء من صفقة انتقاله لآرسنال عودته إلى سانت إيتيين لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بينما قضى ستة شهور على سبيل الإعارة أيضا في نيس الموسم الماضي.


وقال إيدو المدير الفني لآرسنال في بيان "قررنا بعد التشاور مع وليام أنه من الأفضل بالنسبة له مواصلة تطوره بخوض موسم اخر على سبيل الإعارة.


"وليام انضم لنا وعمره 18 عاماً، ولا يزال عمره 20 عاماً، لذلك فهو لا يزال يتطور".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ساليبا أولمبيك مرسيليا الفرنسي آرسنال يعلن إعارة نجمه

أخبار تهمك

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 12 ساعة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 17 ساعة

بسمة وهبة عن رسالة معز مسعود لحلا شيحة: "هما مالهمش بيت يتكلموا فيه!"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 4 ساعات

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

منذ ساعة و 17 دقيقة

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 10 ساعة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباريات منتخب مصر في أوليمبياد طوكيو

منذ ساعة و 28 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن آخر تطورات تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

آرسنال يتوصل لإتفاق على ضم جوهرة فرنسا

رسميا.. أرسنال يضم ويليام ساليبا

عاجل.. زيدان يخطط لخطف صخرة أرسنال الدفاعية

نجم أرسنال يضحي براتبه من أجل الرحيل

صدمة جديدة لدفاع آرسنال بعد الخسارة ضد توتنهام

مارسيليا يحصل على خدمات جندوزي من آرسنال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:33 ص

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

09:12 ص

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

10:15 م

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس