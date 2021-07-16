



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 16 -7-2021 في الأسواق





أسعار الخضروات اليوم الجمعة 16 -7-2021 في الأسواق





‎استقرت أسعار الطماطم من 1.5 إلى 2.7 جنيه.





‎واستقرت أسعار البطاطس لترواح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.





‎واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.





‎وتراجعت الكوسة 50 قرش لترواح بين 1.5 إلى 4 جنيهات.





‎واستقرت الفاصوليا لتسجل من 5 إلى 10 جنيهات.





‎وزاد الباذنجان البلدي 50 قرش ليتراوح من 1.5 إلى 4 جنيهات.





‎واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.





‎وانخفض الفلفل الحامي البلدي 25 قرش ليتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه.





‎وتراجع الخيارالبلدي 50 قرش ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.





‎وانخفضت الملوخية 1.50 قرش لتتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.





‎أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 16-7-2021 في الأسواق





‎وارتفع البرتقال الصيفي بنحو 50 قرش ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.





‎واستقر الليمون البلدي ليتراوح من7 إلى 13 جنيها.





‎واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلي 9 جنيهات.





‎وارتفع استقر التفاح المصري جنيهين ليتراوح من 10 إلى 17 جنيها.





‎وارتفع الكانتلوب 1.50 قرش ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.





‎والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و 12 جنيها.



