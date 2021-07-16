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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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شهدت الشوارع الرئيسية والمحاور والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية على أغلب الطرق والمحاور والميادين والطرق الرئيسية، بالمحافظتين، وسط تواجد أمني مكثف، لتنظيم حركة السيارات، تحسبًا لوجود أي كثافات مرورية أو وقوع أي حوادث سير.

وتباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، إضافة إلى ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان.


وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى محاور الجيزة، والميادين الرئيسية، خاصة في شوارع الجيزة، والهرم، فيصل والبحر الأعظم، والنيل ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكل الطرق.


وسادت حركة السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي، والطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، ومن كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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مرور سيولة مرورية انتظام مروري

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