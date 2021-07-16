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الجمهور يودع معرض الكتاب.. ووزيرة الثقاقة: حققنا العدالة الثقافية في الدورة الـ52

الجمعة 16/يوليو/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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ودع الجمهور فعاليات الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتى اقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت عنوان "في القراء حياة" خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورافقهما الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب .

ووجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لرعايته لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وإيمانه الكبير بأهمية الثقافة والفنون في تعميق الوعي المجتمعي بقضايا الوطن، كما وجهت الشكر للدكتور مصطفي مدبولي لدعمه واهتمامه بإقامة المعرض حرصا على استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر وتجسيدا للقدرة على تنظيم الاحداث الدولية في ظل تحديات جائحة كورونا ، وأشادت بالتزام الزوار بالاجراءات الاحترازية التى تم تطبيقها حرصا على السلامة العامة .

واعرب الدكتور هيثم الحاج عن سعادته بحجم النجاح الكبير الذي حققته هذه الدورة الاستثنائية من معرض القاهرة الدولى للكتاب باعتباره احد اهم الاحداث الثقافية في العالم وقدم التحية لوزيرة الثفافة لدعمها الكبير وحرصها على اصدار قرارات ساهمن بشكل مباشر فى انجاح هذه الدورة كان منها تخفيض قيمة الايجارات المقررة لجميع دور النشر المصرية والعربية بنسبة 20 ٪؜ لدعم صناعة النشر والكتاب وتخفيف الأعباء عن صناعها، فضلاً عن زيادة 5 ايام على المدة المقررة وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية للزوار ، واوضح ان المتابعات الميدانية رصدت اشادات عديدة من الرواد باساليب التنظيم ومساعدة المتطوعين وتخصيص مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول وغيرها من الوسائل التى تم تنفيذها .

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب شهدت مليون و 700 ألف زائر ، كما حققت المنصة الرقمية المستحدثة التى شملت كافة التفاصيل والخدمات التي تهم الزوار إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي تُجرى افتراضيًا 225 مليون زيارة ووصل عدد مستخدميها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية قرابة مليون و 600 الف زائر، وبلغ عدد الجولات الافتراضية بها اكثر من 270 الف جولة ، وتجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بها اكثر من مليون ونصف مشاهدة .


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