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مصرع شابين في حريق ميكروباص على الصحراوي الشرقي ببني سويف

الجمعة 16/يوليو/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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لقي شابان مصرعهما في حادث سير، وقع، اليوم الجمعة، إثر إشتعال النيران بسيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي، ونقلت سيارات الإسعاف جثتي المتوفيين إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر إشتعال النيران بسيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وجود سيارة ميكروباص مشتعلة، ووفاة شابين بموقع الحادث، هما: «عمر فوزي محمد عبدالله» 30 سنة، و«احمد محمد احمد اسماعيل» 25 سنة، يقيمان المراغة بمحافظة سوهاج.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع، بسيارتي الإسعاف أرقام (2184) و(1523) نقلت جثتي المتوفيين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتم إيداعهما مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاستصدار تصريح الدفن لجثتي المتوفيين بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

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