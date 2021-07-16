تبدأ من الإثنين.. تعرف علي مواعيد أجازة عيد الأضحي بالبورصة المصرية

قالت البورصة المصرية أنه بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 23 يوليو 2021 قد تقرر تعطيل العمل بها بداية من يوم الإثنين القادم.





وأوضحت البورصة في بيان لها ، إن فترة الإجازة تبدأ يوم الاثنين الموافق 19 يوليو إلى يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 مضيفة أنه من المقرر أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.





كما أصدر البنك المركزى المصرى في بيان رسمى، بيان بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 ولمدة 4 أيام.





وربحت الأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 22 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي بعد أن عاودت مؤشرات البورصة نحو الإنتجاه الصاعد بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب في غالبية الجلسات.



