تعرف على مباريات برشلونة الأولى في الدوري الإسباني

يستعد نادي برشلونة لخوض منافسات الدوري الإسباني في نسخة 2021-2022، والتي تبدأ منتصف الشهر المقبل.





مواعيد مباريات برشلونة ال5 الأولي فى الليجا الإسبانية





برشلونة ضد ريال سوسيداد يوم 15 اغسطس

برشلونة ضد اتليتك بيلباو يوم 22 أغسطس

برشلونة ضد خيتافي يوم 29 أغسطس

اشبيليه ضد برشلونة يوم 12 سبتمبر

برشلونة ضد غرناطه يوم 19 سبتمبر.





ويرغب برشلونة فى تجديد التعاقد مع نجم الفريق ليونيل ميسي من أجل البقاء الموسم القادم لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.



