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الأهلي يقترب وبيراميدز يبتعد.. جدول ترتيب الدوري المصري

الجمعة 16/يوليو/2021 - 10:30 ص
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
الفجر الرياضي
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تستأنف مباريات الدوري المصري اليوم من جديد حيث يلتقي بيراميدز أمام نظيره المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب المقاولون.

ويعتلي الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 61 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ونستعرض جدول ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1 الزمالك 61
2 الأهلي 51
3 المصري43
4 الاتحاد41
5 سموحة40
6 إنبي38
7 طلائع الجيش37
8 بيراميدز 37
9 مصر للمقاصة 37
10 الجونة 36
11 سيراميكا كليوباترا 33
12 الإسماعيلي 32
13 غزل المحلة 32
14 المقاولون العرب 29
15 البنك الأهلي المصري 25
16 أسوان 25
17 وادي دجلة 23
18 الإنتاج الحربي 19

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