البورصة المصرية تربح 22 مليار جنيه فى أخر أسبوع قبل إجازة عيد الأضحى

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن ارتفاع جميع المؤشرات مدفوعاً بمشتريات الأجانب ، وحققت البورصة أرباحاً وصلت قيمتها الي 21.9 مليار جنيه ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 679.7 مليار جنيه، مقابل 657.8 مليار جنيه خلال الأسبوع قبل الماضي، بنسبة ارتفاع 3.32%.





مؤشرات البورصة المصرية





وعلى صعيد المؤشرات فقد أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,561.28 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 3.7 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 6.68% صعودا مغلقا الفترة عند 2,474.89 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.57 % مغلقا الفترة عند 1,745.09 نقطة.





و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 3.5 % مغلقا عند 12,979.61 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 5.39 % مغلقا الفترة عند 3,428.76 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 31.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,278 مليون ورقة منفذة على 225 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,041 مليون ورقة منفذة على 218 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي.









هذا وقد استحوذت الأسهم على 38.38 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 61.62 % خلال الأسبوع.





تعاملات فئات المستثمرين بالبورصة المصرية





واستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة نسبة 83.3 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.3 % و العرب على 6.4 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 17.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 86.9 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



