Advertisements
نادي باريس: شطب 14 مليار دولار من ديون السودان
الجمعة 16/يوليو/2021 - 10:34 ص
وكالات
Advertisements
أعلن رئيس نادي باريس إيمانويل مولين أن المانحين في النادي وافقوا على شطب 14 مليار دولار من ديون السودان.
وقال مولين إنه يتعين على دائني السودان الآخرين من القطاعين العام والخاص بذل جهود مماثلة حيال دين السودان.
وأوضح أن المديونية للدائنين في نادي باريس تبلغ قيمتها 23.5 مليار دولار، وستتم إعادة هيكلة 9.4 مليار دولار بالإضافة إلى 14 مليار دولار سيتم إلغاؤها.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements