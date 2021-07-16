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نادي باريس: شطب 14 مليار دولار من ديون السودان

الجمعة 16/يوليو/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن رئيس نادي باريس إيمانويل مولين أن المانحين في النادي وافقوا على شطب 14 مليار دولار من ديون السودان.

وقال مولين إنه يتعين على دائني السودان الآخرين من القطاعين العام والخاص بذل جهود مماثلة حيال دين السودان.

 وأوضح أن المديونية للدائنين في نادي باريس تبلغ قيمتها 23.5 مليار دولار، وستتم إعادة هيكلة 9.4 مليار دولار بالإضافة إلى 14 مليار دولار سيتم إلغاؤها.

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