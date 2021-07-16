نادي باريس: شطب 14 مليار دولار من ديون السودان









أعلن رئيس نادي باريس إيمانويل مولين أن المانحين في النادي وافقوا على شطب 14 مليار دولار من ديون السودان.





وقال مولين إنه يتعين على دائني السودان الآخرين من القطاعين العام والخاص بذل جهود مماثلة حيال دين السودان.



