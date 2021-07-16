الطالع الفلكى الجُمعَه 16/7/2021..تَوَازُن عَاطِفِى!









*يالقمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الميزان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





اليوم 9 أبيب قبطى ، 16 تَمُّوز رُومى ، 6 ذُو الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الشّأة واللى فى الشّأة وصَاحِب الشّأة من بُكرة الصبح حَسَجّلهم بإسْمِك فى الشهر العقارى.(فريد شوقى من فيلم عندما يبكى الرجال-1984)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل للسّرطان - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من بُرج الجَوْزَاء لبرج السّرطان فى الخامسة و 25 دقيقة عصر اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تظل فيه لتنتقل لبُرج الأسد فى التاسعة و 45 دقيقة مساء يوم 16 أغسطس ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى السّرطان (تنتقل للأسد فى 16 أغسطس)

(عطارد) ----- فى الجَوْزَاء (ينتقل للسّرطان فى 25 يوليو)

(الزّهرة) ----- فى السّرطان (تنتقل للأسد فى 17 يوليو)

(القمر) ------ فى العذراء (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى السّرطان (ينتقل للأسد فى 20 يوليو)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 13 أبريل 2022)





دخول الشمس للسرطان المائى أشبه بشعورنا بحالة الإسترخاء عند ولوجنا لمياه البحر أو حمام السباحة وهو شعور الإرتياح والتحرر من الضغط العصبى والعضلى ، رعاية كبار وصغار أفراد العائلة والعطف على الفقراء والأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة والحيوانات والأشجار ، كلها أنشطة ترتفع بدخول الشمس لبرج العاطفة السرطان ، بمشيئة الله تَعَالى.





الشمس/الأنا فى السرطان ستكون فى مُقابلة تامة (180 درجة) مع زحل فى الجدى ، هذا (قد) يعنى أن تكون النواحى الإنسانية/السرطان فى حدود القوانين والنظام/زحل فى الجدى فنضمن حالة من التوازن فى علاقتنا بين عطفنا على موظف صغير وفى نفس الوقت التأكد من إلتزامه بواجباته ، علاقتنا العاطفية فى الخطوبة والزواج/السرطان ، أن تكون ضمن حدود تقاليد وأعراف المُجتمع/ زحل فى الجدى والتأكد أن عاطفتنا/الأنا /الشمس فى السرطان لن تسبب فى عقد قانونى/زحل فى الجدى مُجحف قد يتسبب فى وقوعنا عن مركزنا الإجتماعى أو المالى ، كنماذج يُوسف وهبى بفيلم الطريق المُستقيم ، فريد شوقى بفيلم عندما يبكى الرجال ، محمود عبدالعزيز بفيلمىْ الصعاليك/وكالة البلح ، محمود ياسين بفيلمىْ الشيطان إمرأة/عالم وعالم، لذا وَجَبَ الحذر.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر، بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى.....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن و مواسم الرّياح المُوسميّة ، وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل ، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة الهَقْعَة لتدخل الهَنْعَة ، والهنعة تعنى العنق المُلتوى وهى خمسة أنجم على شكل قوس بين كوكبة جبار/الثور وكوكبة الجوزاء وتُسمّى قوس الجوزاء(مقابلها 180 درجة بُرج القوس/للجوزاء أيضاً قوس) والهنعة أشدّ أيّام السنة حرارة وتقلّ فيها الرياح و يبدأ مُوسم الغوص عند العرب لصيد اللؤلؤ ، يُنْصَح في الهنعة بالإكثار من رَيّ المزروعات، وفيها آخر ما يُزرع من مزروعات الصيف كالملوخيّة والذرة وبانتهاء الهنعة يبدأ باطن الأرض بالبرودة.





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى./سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبتعد عن التهوّر بكافة صوره بدءاً من قيادة السيارة وحتى الردّ السريع على الحبيبة أو جارك أو محدّثك على الهاتف.





برج الثور: مشاكل عائليّة واردة يقوم أحد كبار شيوخ العائلة بتصفيتها وعليك أن تكون مُتعاوناً لإنهاء المشكلة ، لِتَقُلْ خيْراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الجوزاء: الفحص والتدقيق مطلوبيْن عند التسوّق ، لا تتجاهل عيوباً جوهريّة فى سلعة أو صداقة ، أو حتى مشروع زواج ، درهم وقاية.





برج السّرطان: لا للبكاء على اللبن المسكوب، النظر للخلف بحسرة لن يفيدك لكن النظر للأمام يُخفّض من الآثار السلبيّة لأحداث الماضى السيئة، تفاءل خير.





برج الأسد: تقدر على قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، خصوصاً أمام المشتروات الباهظة أو التنزّه بأماكن غير لائقة بك أو بأسرتك.

برج العذراء: إحرص على تأمين نفسك باحتياطيات ماليّة جانبيّة بعيداً عن عيون الجميع بمن فيهم زوجتك ، لهذا يُسمّى بالقرش الأبيض.





برج الميزان: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج العقرب: تحتاج لمساحة حريّة والإبتعاد عن الضوضاء، فى منزلك وحيداً أو وسط أسرتك وأمام فيلم كوميدى ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج القوس: أحدهم قد يطرق بابك طالباً مساعدة مالية لطارئ ، لا تتردد فى تقديم المساعدة فى حدود المعقول ، إن أمكنك.





برج الجدى: رغبة فى رعاية من حولك كالفقراء والأيتام مُرتفعة، لا تنسَ توفير تلك الرعاية لشيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج الدّلو: توفيرك لوظيفة لمُحتاج أفضل من أموال قد تُساعده بها ،علّمنى الصّيد بدلاً عن إعطائى سمكةً كل يوم.





برج الحوت: لك سمعة مُمتازة كرجل أسرة طيّب ومثالى، وهذا يعنى إصلاح العلاقات وتسوية النزاعات بين أفراد العائلة والإبتعاد عن محاكم الأسرة.



