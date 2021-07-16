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موعد المؤتمر الصحفي لـ"موسيماني" قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:05 ص
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، برفقة كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء غد السبت.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي، في الثانية عشرة والنصف ظهرا، بتوقيت المغرب «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة »، في استاد «مركب محمد الخامس» الذي يستضيف المباراة، بمدينة الدار البيضاء.

ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي اليوم عن مباراة كايزر تشيفز، واستعدادات الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب «كهرماء» بمدينة الدار البيضاء.

ويلتقي الأهلي في مواجهة صعبة غدا السبت، مع فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 وتقام المباراة، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة «الثامنة بتوقيت المغرب» باستاد « مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

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موسيماني أهلي موسيماني كره القدم الاهلي

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