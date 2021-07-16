عبدالحفيظ وسمير عدلي يحضران الاجتماع الفني الخاص بنهائي دوري الأبطال

يحضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، صباح اليوم الجمعة، الاجتماع الفني الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.





ومن المقرر إقامتها مساء غد السبت بالمغرب. ويعقد الاجتماع الفني في أحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الأهلي بمدينة الدار البيضاء، ويتم خلاله الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بمباراة نهائي إفريقيا، ومن بينها الزي الخاص بالفريقين، وموعد وصولهما إلى الملعب، وغيرها من الترتيبات المتعلقة بالمباراة النهائية.









يذكر أن الأهلي خاض مرانه الثاني بالمغرب، أمس الخميس، على ملعب «كهرماء»، الذي يبعد عن مقر إقامة البعثة في مدينة الدار البيضاء، قرابة 30 دقيقة.









ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في التاسعة مساء غد السبت، بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» في نهائي دوري أبطال إفريقيا باستاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.