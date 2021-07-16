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الأهلي يختتم مرانه مساء اليوم استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، استعداده لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء غدٍ السبت على استاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء.


ويخوض الأهلي مرانه في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب»، على ملعب «كهرماء» الذي تدرب عليه الفريق اليومين الماضيين بمدينة الدار البيضاء المغربية، وهو يبعد حوالي نصف ساعة عن مقر إقامة البعثة.


ويخوض الأهلي مباراة صعبة غدا، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.


وتنطلق المباراة في التاسعة مساء غدٍ السبت، بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» باستاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

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