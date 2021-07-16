Advertisements

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 16-7-2021

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة، حيث تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، واستقرت  أسعار البلطى مزارع 1 حيث سجل الكيلو 20 - 22 جنيها، البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البورى "1" 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها ، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو،وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو ، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

 

وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو.

أخبار تهمك

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ حوالي 13 ساعة

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على مباريات برشلونة الأولى في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 19 ساعة

بسمة وهبة عن رسالة معز مسعود لحلا شيحة: "هما مالهمش بيت يتكلموا فيه!"

منذ حوالي 6 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 19 ساعة

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 7 ساعات

تامر عبد المنعم يطالب نقابة المهن التمثيلية بإلغاء عضوية حلا شيحة ويُعلق :"مش محتاجين لفتواها"

منذ ساعة و نصف

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 5 ساعات

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

منذ ساعتين و 47 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 ص

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

06:33 ص

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

10:15 م

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

09:12 ص

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس