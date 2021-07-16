تفاصيل شخصية محمد لطفي في مسلسل"المماليك"









يواصل الفنان محمد لطفي حالياً تصويره مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان"المماليك"، ويُجسد خلال الأحداث دور رجل يُدعى"الريس بدر"، وهو لديه مبادئ وقيم، يطلي منه البعض تقديم أعمالاً غير مشروعة، لكنه يرفض.



والمسلسل تدور أحداثه في إطار 60 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، وهو بطولة دوللي شاهين، رامي وحيد، محمد سليمان، بيومي فؤاد، نانسي صلاح، تأليف هشام هلال ورشة كتابة يحيي حمزة ومحمود شكري، إخراج حازم فودة، إنتاج بيست ميديا.



والجدير بالذكر أن محمد لطفي شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بين السما والأرض"، وهو بطولة هاني سلامة، درة، أحمد بدير، ندى موسى، نجلاء بدر، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج محمد جمال العدل، تأليف نجيب محفوظ.