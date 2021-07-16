Advertisements

تفاصيل شخصية محمد لطفي في مسلسل"المماليك"

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements




يواصل الفنان محمد لطفي حالياً تصويره مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان"المماليك"، ويُجسد خلال الأحداث دور رجل يُدعى"الريس بدر"، وهو لديه مبادئ وقيم، يطلي منه البعض تقديم أعمالاً غير مشروعة، لكنه يرفض.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار 60 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، وهو بطولة دوللي شاهين، رامي وحيد، محمد سليمان، بيومي فؤاد، نانسي صلاح، تأليف هشام هلال ورشة كتابة يحيي حمزة ومحمود شكري، إخراج حازم فودة، إنتاج بيست ميديا.

والجدير بالذكر أن محمد لطفي شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بين السما والأرض"، وهو بطولة هاني سلامة، درة، أحمد بدير، ندى موسى، نجلاء بدر، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج محمد جمال العدل، تأليف نجيب محفوظ.

أخبار تهمك

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

بسمة وهبة عن رسالة معز مسعود لحلا شيحة: "هما مالهمش بيت يتكلموا فيه!"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 14 ساعة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 19 ساعة

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 14 ساعة

تامر عبد المنعم يطالب نقابة المهن التمثيلية بإلغاء عضوية حلا شيحة ويُعلق :"مش محتاجين لفتواها"

منذ ساعة و نصف

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ نصف ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ حوالي 13 ساعة

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

منذ ساعتين و 47 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مباريات برشلونة الأولى في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 ص

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

06:33 ص

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

10:15 م

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

09:12 ص

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس