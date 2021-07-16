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طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:30 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي ومحمد الصو
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قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان، لاعب الفريق، يواصل برنامجه التأهيلي على هامش تدريبات الأهلي في المغرب.

وأوضح طبيب الأهلي أن حالة وليد سليمان جيدة كما أن برنامجه التأهيلي يسير بُخطى ثابتة نحو التعافي من إصابته الأخيرة بتمزق في العضلة الخلفية.

وأشار الدكتور أحمد أبو عبلة إلى أن وليد سليمان سيواصل برنامجه التأهيلي بعد عودة البعثة للقاهرة حتى يكتمل شفاؤه بشكل تام، ويعود للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية.

ويستعد الأهلي لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا غداً السبت.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» في استاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء في المغرب.

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