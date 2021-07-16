Advertisements

سقوط تشكيل عصابي تخصص في ترويج الهيروين الخام

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى جلب وترويج المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين الخام لتصنيعه وإعادة تدويره وترويجه.


فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع (قطاع الأمن الوطنى -الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات- الإدارة العامة للمساعدات الفنية) قيام تشكيل عصابى ضم
(3 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص فى جلب وتهريب وترويج المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين الخام لتصنيعه وإعادة تدويره وخلطه لمضاعفة كمياته وترويجه على نطاق واسع بمحافظات الجمهورية، حيث يقوم أحدهم بعقد وتمويل الصفقات، بينما يقوم الثانى بإستلام الشحنات ونقلها تمهيدًا لترويجها على عملائهم، ويقوم المتهم الثالث بتخزين تلك المواد بالمخازن السرية المهيئة والمعدة سلفًا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن المركزى- الأمن العام) ومديريتى أمن (القليوبية، الإسماعيلية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهدافهم وأمكن ضبط أحدهم بمسكنه بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية،وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين الخام وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالى- سيارة-
2 هاتف محمول).. كما تم ضبط آخر بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).. وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار مشاركة مع المتهم الثالث "جارى تكثيف الجهود لضبطه" والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما، وإستخدامهما للسيارة والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.

تقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2٫000٫000 – إثنان مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
سقوط تشكيل عصابي تخصص في ترويج الهيروين الخام
سقوط تشكيل عصابي تخصص في ترويج الهيروين الخام

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيابة محاكم قواضي محاكم تشكيل عصابي

أخبار تهمك

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 7 ساعات

بسمة وهبة عن رسالة معز مسعود لحلا شيحة: "هما مالهمش بيت يتكلموا فيه!"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على مباريات برشلونة الأولى في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 5 ساعات

تامر عبد المنعم يطالب نقابة المهن التمثيلية بإلغاء عضوية حلا شيحة ويُعلق :"مش محتاجين لفتواها"

منذ ساعة و 26 دقيقة

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ أقل من نصف ساعة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 12 ساعة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"الداخلية" تكشف تفاصيل ضبط أكبر مصنع لإنتاج الهيروين بالعبور (صور)

لقطات جديدة من داخل أكبر مصنع لإنتاج الهيروين بالعبور (فيديو)

بـ"مكبس يدوي".. سقوط تاجري "كيف" حاولا إعادة تدوير مخدر الحشيش بالإسماعيلية

إحالة تشكيل عصابى للجنايات لادارته مصنع أقراص مخدرة بحلوان

"الأمن العام" يضبط 9 من تجار المخدرات وبحوزتهم أسلحة نارية

ضبط عاطل بالإسماعيلية بحوزته 150 كيلو بانجو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 ص

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

06:33 ص

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

10:15 م

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

09:12 ص

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس