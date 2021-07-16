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هكذا تتصرف حال نفاذ باقة انترنت التليفون الارضي قبل ميعاد تجديدها

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:17 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يتعرض مستخدمو الإنترنت المنزلي إلى نفاذ باقة الإنترنت في أي وقت قبل ميعاد التجديد؛ ما يجعلهم في حاجة إلى تجديد الباقة؛ نظرا لحاجتهم إلى استخدام الإنترنت على مدار يومهم من أجل العمل أو للتواصل مع الأصدقاء.

وفي هذا الصدد، سنستعرض كيفية التصرف وخطوات تجديد الباقة، وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، كالتالي:

ماذا تفعل عند انتهاء الباقة؟
بعد الانتهاء من سعة التحميل الموصى بها، يمكنك الاستمتاع بإنترنت بلا حدود بسرعة مخفضة، ويمكنك شراء أي من السعات الإضافية الآتية.

- لسعة 20 جيجابيت، يتم إضافة 30 جنيهًا على الاشتراك.

- يتم إضافة 60 جنيهًا على الاشتراك عند شراء سعة 50 جيجابيت.

- لسعة 100 جيجابيت، يتم إضافة 100 جنيه على الاشتراك.

ويمكنك شراء السعات الإضافية من فروع WE أو منافذ فوري أو من خلال الموقع الإلكتروني لـWE، وتكون السعات الإضافية صالحة للاستخدام لمدة شهر من تاريخ الشراء، بالإضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة 14% على جميع الأسعار المعلنة.

خطوات دفع فاتورة الإنترنت المنزلي إلكترونيا
يمكن دفع فاتورة الإنترنت إلكترونيا من خلال تحميل تطبيق WE Pay من خلال متجر play store.

- ثم يتم إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل.

- واختيار الخانة الخاصة بدفع الفواتير، ثم النقر على أيقونة فاتورة الإنترنت المنزلي من خلالها.

- ثم يتم إدخال رقم الحساب الخاص بالبطاقة الائتمانية الخاصة بالعميل، ثم يتم الضغط على دفع الفاتورة.

قائمة خدمات WE Pay
- تحويل الأموال من وإلى أي محفظة إلكترونية أخرى داخل جمهورية مصر العربية.

إيداع وسحب الأموال من فروع WE أو ماكينات الـ ATM للبنوك المشتركة في الخدمة أبرزها «بنك القاهرة، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك الإسكندرية، بنك المصرف المتحد، بنك عودة، البنك التجاري الدولي».

- إجراء عمليات شراء باستخدام رمز الاستجابة السريع QR code عن طريق WE Pay دفع التبرعات للمؤسسات الخيرية والعلاجية.

- دفع فواتير وخدمات WE «التليفون الأرضي - الإنترنت - الموبايل».

- دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز.

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