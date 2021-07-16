مفاجأة بالبنوك ويومان لهؤلاء.. 4 معلومات عن إجازة عيد الأضحى

بعد التعديلات التي طرأت على إجازة عيد الأضحى المبارك، تزايدت عمليات بحث المصريين عن كل ما يخص تلك الإجازة، مما جعلها تتصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل.





إجازة 8 أيام

بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمناسبة إطلاق مبادرة "حياة كريمة" أعلن مجلس الوزراء أن إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو الجاري.





لا إجازات الامتحانات

وتقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.





يومان فقط لهؤلاء

وعلى جانب آخر، تواصلت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حمدي النجار، ومحمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك واللوجستيات بالشعبة، مع اللواء هشام منصور رئيس الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات، وتم الاتفاق على نوبتجية عمل أثناء فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتفادي الأرضيات والغرامات طوال فترة العطلة الرسمية.





وأوضح حمدي النجار رئيس الشعبة، أنه تم الاتفاق على أن تكون فترة العطلة يومين أول ثاني أيام العيد فقط، وبالتالي لن تكون هناك عطلة طويلة، لافتا إلى أنه جاري الاتفاق أيضا مع هيئة سلامة الغذاء لتواصل العمل أيضا مثل الرقابة علي الصادرات والواردات حتى لا تتعطل مصالح المستوردين.





إجازة العيد الإثنين بالبنوك