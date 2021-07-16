Advertisements

مفاجأة بالبنوك ويومان لهؤلاء.. 4 معلومات عن إجازة عيد الأضحى

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
محمد العطار
Advertisements
بعد التعديلات التي طرأت على إجازة عيد الأضحى المبارك، تزايدت عمليات بحث المصريين عن كل ما يخص تلك الإجازة، مما جعلها تتصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل.

إجازة 8 أيام
بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمناسبة إطلاق مبادرة "حياة كريمة" أعلن مجلس الوزراء أن إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو الجاري.

لا إجازات الامتحانات
وتقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

يومان فقط لهؤلاء
وعلى جانب آخر، تواصلت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حمدي النجار، ومحمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك واللوجستيات بالشعبة، مع اللواء هشام منصور رئيس الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات، وتم الاتفاق على نوبتجية عمل أثناء فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتفادي الأرضيات والغرامات طوال فترة العطلة الرسمية.

وأوضح حمدي النجار رئيس الشعبة، أنه تم الاتفاق على أن تكون فترة العطلة يومين أول ثاني أيام العيد فقط، وبالتالي لن تكون هناك عطلة طويلة، لافتا إلى أنه جاري الاتفاق أيضا مع هيئة سلامة الغذاء لتواصل العمل أيضا مثل الرقابة علي الصادرات والواردات حتى لا تتعطل مصالح المستوردين.

إجازة العيد الإثنين بالبنوك
كما قال البنك المركزى المصرى في بيان رسمى، اليوم الجمعة، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 ولمدة 4 أيام، على أن يكون يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021  يوم عمل بالبنوك، وبذلك تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، ويستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر البنوك أجازة عيد الاضحى

أخبار تهمك

تعرف على مباريات برشلونة الأولى في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 28 دقيقة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تامر عبد المنعم يطالب نقابة المهن التمثيلية بإلغاء عضوية حلا شيحة ويُعلق :"مش محتاجين لفتواها"

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 14 ساعة

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 12 ساعة

بسمة وهبة عن رسالة معز مسعود لحلا شيحة: "هما مالهمش بيت يتكلموا فيه!"

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ حوالي 13 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ أقل من نصف ساعة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 ص

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

06:33 ص

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

10:15 م

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

09:12 ص

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس