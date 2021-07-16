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وولفرهامبتون يعلن ضم الحارس البرتغالي جوزي سا

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي عن تعاقده مع الحارس البرتغالي جوزيه سا، حيث وقع الأخير على عقد يربطه بالفريق الملقب بالذئاب لمدة خمسة أعوام.

وذكر الموقع الرسمي لنادي وولفرهامبتون، أن سا - 28 عاما - انضم إلى الفريق قادما من أولمبياكوس اليوناني، حيث فاز هناك بلقب الدوري مرتين متتاليتين.

وأوضح النادي الإنجليزي أن سا انضم إلى العديد من مواطنيه المتواجدين في الفريق، كما أنه ليس بغريب على الفريق، حيث لعب الحارس البرتغالي ضده في دور الستة عشر بالدوري الأوروبي الموسم قبل الماضي في مباراة الذهاب، لكن الإصابة حرمته من المشاركة في مباراة العودة في إنجلترا.

وأنهى وولفرهامبتون الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الثالث عشر.

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