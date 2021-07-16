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"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من فيروس كورونا (صور)

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أجرت وزارة الموارد المائية والري اليوم الجمعة، عملية تعقيم وتطهير لمبنى الوزارة بالكامل ومحيطه وجراجات السيارات التابعة له، وذلك ضمن أعمال التطهيرات والتعقيمات وفي ضوء قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وفي إطار حرص الوزارة على صحة العاملين بها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مبنى الوزارة وجميع الجهات التابعة لها وذلك حرصًا على سلامة العاملين بالوزارة وللحد من انتشار الفيروس.

وشملت التعقيمات جميع المداخل والمكاتب والمصاعد والسلالم ودورات المياه وغرف الاجتماعات والمسجد الخاص بالوزارة وذلك للوقاية من فيروس كورونا، وطبقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من فيروس كورونا (صور)
"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من فيروس كورونا (صور)
"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من فيروس كورونا (صور)
"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من فيروس كورونا (صور)
"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من فيروس كورونا (صور)
"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من فيروس كورونا (صور)
"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من فيروس كورونا (صور)
"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من فيروس كورونا (صور)
"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من فيروس كورونا (صور)
"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من فيروس كورونا (صور)
"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من فيروس كورونا (صور)
"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من فيروس كورونا (صور)
"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من فيروس كورونا (صور)
"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من فيروس كورونا (صور)
"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من فيروس كورونا (صور)
"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من فيروس كورونا (صور)

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"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من فيروس كورونا (صور)

"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من فيروس كورونا (صور)

"الري": تعقيم مبنى الوزارة بالكامل للوقاية من كورونا

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