ضبط صاحب شركة أدوية بحوزته 164 ألف قرص مجهول المصدر بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب شركة أدوية وعامل بذات الشركة وبحوزتهم كمية من العقاقير الطبية "مجهولة المصدر".



فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب شركة لتجارة وتوزيع الأدوية - وعامل بذات الشركة) حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة الأول"، وبحوزتهما كمية من العقاقير الطبية "مجهولة المصدر".



وبمواجهتهما إعترف الأول بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالإشتراك مع المتهم الثانى، كما أقر بإدارته مخزن "بدون ترخيص" بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع الجهات المختصة تم إستهداف المخزن المشار إليه، وعثر بداخله على (قرابة 164،339 قرص وكبسولة وأمبول وعبوات دوائية "جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة" - مبلغ مالى)، وبمواجهة الأول بما أسفر عنه الضبط أقر بإدارته المخزن بدون ترخيص ومزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أضاف بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

