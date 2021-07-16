Advertisements

تحرير 5900 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5900 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2069) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(161) مخالفة السير بدون تراخيص.
(53) مخالفة موقف عشوائى.
(32) مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 19 ساعة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ حوالي 13 ساعة

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بسمة وهبة عن رسالة معز مسعود لحلا شيحة: "هما مالهمش بيت يتكلموا فيه!"

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ نصف ساعة

تامر عبد المنعم يطالب نقابة المهن التمثيلية بإلغاء عضوية حلا شيحة ويُعلق :"مش محتاجين لفتواها"

منذ ساعة و نصف

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على مباريات برشلونة الأولى في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 ص

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

06:33 ص

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

10:15 م

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

09:12 ص

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس