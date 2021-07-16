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كندا والولايات المتحدة يعبران إلى دور الثمانية بالكأس الذهبية

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:30 ص
منتخب كندا
منتخب كندا
وكالات
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تأهل منتخبا كندا والولايات المتحدة لكرة القدم بجدارة إلى الدور الثاني (دور الثمانية) في بطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكاالشمالية والوسطى والكاريبي) بعدما حقق كل منهما الفوز الثاني له على التوالي في المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

وتغلب المنتخب الكندي على منتخب هايتي 4 / 1 كما سحق المنتخب الأمريكي على منتخب مارتينيك 6 / 1 فجر اليوم، الجمعة، وذلك في مباراتين أقيمتا على استاد "تشيلدرن ميرسي بارك" في كانساس سيتي.

ورفع المنتخب الكندي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف المسجلة فقط أمام نظيره الأمريكي ليتأهل الفريقان سويا إلى دور الثمانية ، فيما ودع منتخبا هايتي ومارتينيك البطولة من دور المجموعات قبل مباراتهما سويا في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة.

وتشهد الجولة الثالثة من مباريات المجموعة مواجهة فاصلة بين المنتخبين الكندي والأمريكي على صدارة المجموعة.

وأنهى المنتخب الكندي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ستيفن أنتونيس في الدقيقة الخامسة.

وفي الشوط الثاني ، أمطر المنتخب الكندي شباك مضيفه بثلاثة أهداف أخرى سجلها سايل لارين في الدقيقتين 51 و74 من ضربة جزاء وجونيور هويلت من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 79 بعد طرد فرانسوا دوليس لاعب هايتي في الدقيقة 78 . وسجل ستيفان لامبيسي الهدف الوحيد لهايتي في الدقيقة 56 .

وفي المباراة الأخرى ، أنهى المنتخب الأمريكي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما داريل دايك في الدقيقة 14 وصامويل كاميلي لاعب مارتينيك عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 23 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف المنتخب الأمريكي أربعة أهداف أخرى عن طريق مايلز روبنسون وداريل دايك وجياسي زاردس ونيكولاس جيواكيني في الدقائق 50 و59 و70 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة ، فيما سجل إيمانويل ريفيري الهدف الوحيد لمارتينيك من ضربة جزاء في الدقيقة 64 .

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