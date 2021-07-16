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أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده ويُعلق:"كل سنة وأنا طيب ولا أتأثر بالواقع القبيح الشرير"

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان أحمد السعدني على الاحتفال بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد السعدني صورة جديدة له من خلال قضاءه لعطلته الصيفية، حيث ظهر فيها وهو على أحد الشواطئ، وعلق عليها قائلاً:" كل سنة وأنا طيب زي ما أنا لا أتأثر بالواقع القبيح الشرير وأحاول جاهداً أن أؤثر فيه بلذاذتي ولا عزاء للاليشيه".

وفي سياق آخر، شارك الفنان أحمد السعدني في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "كله بالحب"، وهو بطولة زينة، صابرين، ريم البارودي، يوسف عثمان، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج عصام عبدالحميد.
أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده ويُعلق:"كل سنة وأنا طيب ولا أتأثر بالواقع القبيح الشرير"
أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده ويُعلق:"كل سنة وأنا طيب ولا أتأثر بالواقع القبيح الشرير"

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