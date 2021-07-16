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خلال 24 ساعة.. ضبط 1481 قضية تموينية متنوعة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية.

ضبط 1481 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:
ضبط (34،3 طن "لحوم مستوردة" مخصصة لصالح إحدى الجمعيات "غير مخصصة للبيع") تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء والإستفادة من فروق الأسعار والإعفاء الممنوح للجمعيات الخيرية من الرسوم الجمركية والضرائب بحوزة (مسئولين عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (5٫1 طن "دواجن ومقطعاتها") معبأة داخل عبوات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (4 طن أسماك مملحة"فسيخ" معبأة داخل براميل بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة – 4 طن "ملح سياحات" غير صالح للإستهلاك ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية ويشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الأسماك المملحة "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (2،5 طن أسماك مجمدة "ماكريل" معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية) وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (4،5 طن "دقيق بلدى مدعم" مخصص ربطًا على المخابز البلدية، ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم)، تم تجميعه لإعادة بيعه بالسوق السوداء بحوزة (مالكة مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (3 طن "دقيق فاخر" معبأ داخل أجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى)، ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لإستخدامه فى إنتاج المخبوزات وطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخبز سياحى "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (16 طن أعلاف حيوانية "منتج نهائى" ) معبأة داخل شكائر مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، وكذا (4000 لتر مواد بترولية "سولار" تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المعنية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (6،5 طن "أسمدة زراعية" معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (13000 عبوة أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مهربة جمركيًا وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة (مالك صيدلية) بمحافظة الجيزة.

إضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية إستهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء وقد أسفرت عن ضبط عدد (34) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (7065) عبوة سجائر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط قضايا تموينية بوابة الفجر الفجر

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