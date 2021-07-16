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مزيج من الأندلسي والعثماني.. تفاصيل إنشاءات مسجد المولى بالعلمين الجديدة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس علي حسين المشرف على المدينة التراثية بالعلمين الجديدة، إن هذه المدينة هي قلب العلمين الجديدة وتعتبر المتنفس لسكان المدينة، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 260 فدان، مقسمة إلى منطقتين، أ وب، وتحتوي على عدد من المباني، من أشهرها مسجد، كنيسة، مبنى الجهاز، دار الأوبرا، المتحف.

وأضاف حسين خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على القناة الأولى، من داخل مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة تقدم السكن التجاري والترفيهي ومسجد مصمم على التراث العثماني ونفذناه خلال 13 شهرا، وهو إنجاز رائع، مساحة مسطحه 14 ألف متر".

من جهته أوضح المهندس عاطف عبدالعزيز مدير مشروع المدينة التراثية، أن مسجد المولى بمدينة العلمين الجديدة مبني على 4800 متر وهو خليط بين التراث العثماني اما القباب فإنها مبنية على الطراز الأندلسي، وبه 44 قبة بالإضافة إلى القبة الكبيرة، ويتكون من 4 مآذن ارتفاع الواحدة منها 45 مترا، وجرى إنجازه في نحو 13 شهر.

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