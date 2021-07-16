جهاز العلمين الجديدة: كل فئات الشعب المصري لها مكان في المدينة

قال المهندس محمد خليل نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين الجديدة هي أيقونة مدن الجيل الرابع في مصر وتتوافق مع رؤية التنمية المستدامة "مصر 2030"، موضحًا: "في عام 2013 كانت الحالة العمرانية في مصر صعبة جدا، فقد كانت المدن الكبرى مكتظة بالسكان وشبكات المرافق متهالكة، وبالتالي سيطرت العشوائيات على المشهد".





وأضاف "خليل" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من داخل مدينة العلمين الجديدة، أن مع بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت مصر في بلورة رؤية متكاملة للتنمية، وتعتبر التنمية العمرانية من أهم ركائز التنمية المستدامة، وجرى إنشاء في هذه الفترة نحو 22 مدينة أطلق عليها المدن الجيل الرابع من أهمها العلمين الجديدة".





وتابع نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن مدن الجيل الرابع تحقق تنمية عمرانية وليس انتشار عمراني فقط، موضحًا أن العلمين الجديدة مدينة خضراء ذكية، لأنها تقلل استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بقدر الإمكان، وتشهد كل عوامل الربط التكنولوجي بين شبكات المرافق والخدمات والمباني والمعاهد والجامعات، حيث يوجد مبنى الإدارة والتحكم ويحتوي على كل المعلومات الخاصة بشبكة المرافق والجامعات والمعاهد العليا.



