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تونس.. دعوات لاشراك الأطباء البيطريين في حملة التلقيح ضد كورونا
الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:59 ص
وكالات
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دعا الدكتور التونسي ذاكر لاهيذب إلى إشراك الأطباء البيطريين من القطاعين العام والخاص في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا.
وكتب لاهيذب عبر "فيسبوك" أمس الخميس، إن الأطباء البيطريين ''لديهم دراية تامة بكل قرية وكل عائلة وكل دوار وقاموا بتلقيح كل المواشي العديد من المرات في السنة''، معتبرا أن فكرة استعمال النسيج المهني المتطور جدا لزملائنا الاطباء البياطرة ستكون عملية جدا.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، أوضح أن الأطباء البيطريين لديهم معرفة تامة بالمسالك الفلاحية والريفية وسيارات رباعية يمكن استعمالها في حملات التلقيح وعلاوة على أن العديد منهم أعربوا عن تطوعهم للقيام بتلقيح المواطنين، بالإضافة إلى امتلاكهم ''لسلسلة حفظ درجات الحرارة المنخفضة لسلامة التلاقيح.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أن تونس سجلت منذ بداية يوليو أعلى معدل وفيات بكورونا في إقليم شرق المتوسط والقارة الإفريقية.
وكشف وزير الصحة التونسي فوزي المهدي أن بلاده حصلت على حوالي 4 ملايين جرعة تلقيح ضد كورونا، مشيرا إلى أن السلطات الصحية ستبدأ قريبا "حملة تكثيف تلقيح المواطنين الراغبين في ذلك.
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