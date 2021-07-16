تعرف على خطوات التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطوات التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2021، موضحة أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال هذا الرابط، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.





وأكدت الوزارة، أن التقديم يكون وفق درجات الطالب في الفصل الدراسي الثاني فقط، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة قراءة الشروط وخطوات التقديم جيدًا.





وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن هذه المدارس تتيح فرص عمل عديدة للطلاب في مصانع وشركات الشريك الصناعي.





خطوات التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2021





وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، خطوات التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2021:





1- يتم الدخول على تنسيق المدارس الثانوية عبر الربط التالي ( اضغط هنــــــــــا ).





2- التسجيل بحساب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالضغط على زر «التسجيل بحساب الوزارة» للذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول.





3- تسجيل الدخول من خلال كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور كل منهما في الخانة الخاصة بهما.





4- الضغط على زر «تسجيل الدخول».





5- تظهر بعد ذلك صفحة الملف الشخصي والتي تشمل الآتي:





* اسم الطالب أو الطالبة.





* المديرية الخاصة به.





* المنطقة التعليمية الخاصة به.





* المدرسة الخاصة به.





* الدرجة الخاصة به.





* آخر ميعاد للتقديم في المديرية الخاصة به.





* زر الدخول إلى التنسيق.





- يقوم الطالب بالضغط على زر «الدخول إلى التنسيق» للدخول لصفحة «معلومات التنسيق».





- صفحة معلومات التنسيق يحتوي على معلومات عامة عن نوع كل تعليم يقوم الطالب بالضغط على زر «المزيد» لإظهار المعلومات كاملة عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ثم الضغط على زر «التالي» للدخول لصفحة خريطة التنسيق.





- الدخول على صفحة خريطة التنسيق والتي تشمل الآتي:





* جزء التعليم العام وهو الجزء الخاص بالتعليم الثانوي العام والتكنولوجيا التطبيقية حيث يتيح للطالب عرض خريطة التنسيق الخاصة بهم وكشف الحد الأدنى للمدارس.





* جزء التعليم الفني.





* ثم يقوم الطالب بالضغط على زر «إملاء الرغبات» للدخول إلى صفحة إملاء الرغبات بعد الاطلاع على خريطة التنسيق.





* الضغط على زر «السابق» للذهاب للصفحة السابقة.





- يقوم الطالب بالضغط على زر «إملاء الرغبات» للدخول على صفحة «تقديم الرغبات».





صفحة تقديم الرغبات، التي تحتوي على:





* نوع التعليم حيث يختار الطالب نوع التعليم حسب درجته.





* اسم المديرية حيث يقوم الطالب باختيار المديرية إذا كانت درجته فوق الـ98% وإذا كان نوع تعليمه ثانوي عام.





* اسم الإدارة حيث يقوم الطالب باختيار الإدارة إذا كانت درجته فوق الـ95% وإذا كان تعليمه ثانوي عام.





* اسم المدرسة حيث يقوم الطالب باختيار المدرسة التي يريد التقديم فيها.





* الحد الأدنى للدرجات لكل نوع تعليم يظهر في هذه الخانة بعد إضافة كل ما سبق.





* بعد إضافة جميع الرغبات طبقاً لعدد الرغبات المتاح يقوم الطالب بالضغط على زر «مراجعة الرغبات وحفظها» للدخول لصفحة «مراجعة الرغبات».





* زر «إعادة تعيين الرغبات» ويتيح للطالب إمكانية إعادة تعيين رغباته.





* يمكن للطالب الضغط على زر «السابق» للرجوع إلى صفحة تعديل الرغبات.





* يقوم الطالب بالضغط على زر «التالي» للدخول إلى صفحة «مراجعة الرغبات».





- صفحة مراجعة الرغبات والتي تحتوي على:





* التعديل على الرغبات التي اختارها الطالب مرتبة حسب الترتيب الذي قام باختياره.





* زر حفظ حيث يتيح للطالب بحفظ رغباته.





* زر طباعة يتيح للطالب طباعة رغباته.





* زر السابق ويتيح للطالب العودة لصفحة تقديم الرغبات لتعديل رغباته.





* بعد ضغط الطالب على زر «حفظ» يتم حفظ رغباته ويظهر زر «تعديل» حتى يستطيع الطالب العودة لصفحة تقديم «الرغبات» وتعديل رغباته.





- صفحة مساعدة وتظهر دائماً في أعلى الشاشة ويمكن الضغط على زر «مساعدة» في أي صفحة يزورها الطالب طوال رحلته في الموقع وتحتوي هذه الصفحة على قائمة إرشادات للطالب.



